В Іспанії, Чехії і на Кіпрі перестали приймати картки UnionPay банків РФ
Громадяни РФ скаржаться, що європейські банки припиняють приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.
Про це пишуть "Известия".
Так, картки UnionPay не приймають в чеському KB Bank - незалежно від країни випуску.
"Російські клієнти також зіткнулися з труднощами в Іспанії - місцева мережа банкоматів Euronet підтвердила, що відмовляє в обслуговуванні карток UnionPay, випущених російськими та білоруськими банками. В Euronet заявили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані і не прийматимуться через санкції", - йдеться у статті.
Окрім Euronet, в Іспанії картки UnionPay не можна використовувати у банкоматах Kutxabank та ING.
Крім цього, зафіксовано окремі випадки відмови приймати картки в іспанській мережі ATM Sabadell, але в банку заявили, що ще працюють із китайською платіжною системою.
"Користувачі також фіксували поодинокі збої при прийомі карток UnionPay банкоматами мережі JCC на Кіпрі. Однак у call-центрі компанії повідомили, що досі працюють із "пластиком" китайської платіжної системи, у тому числі випущеним російськими банками", - пише видання.
Крім цього, повідомляється, що болгарський DSK Bank з 26 жовтня перестане працювати з UnionPay.
У центрі підтримки банку повідомили, що поки переговори з UnionPay продовжуються, остаточного рішення не ухвалено.
А з 3 жовтня банкомати у Фінляндії перестали обслуговувати карти UnionPay.
Економічна правда