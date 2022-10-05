Єврозоні навряд чи вдасться уникнути рецесії через поглиблення спаду – аналітики

Стрімке падіння ділової активності в єврозоні минулого місяця знижує сподівання, що ЄС уникне рецесії.

Про це пише Reuters.

Остаточний зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global для єврозони, який вважається хорошим показником економічного здоров'я, у вересні впав до 20-місячного мінімуму у 48,1 з 48,9 у серпні.

"Усе, що нижче 50, вказує на скорочення", - пояснює агентство.

"Опитування вказує не тільки на погіршення економічного спаду, але й на погіршення інфляційної картини", - підкреслює Reuters.

Індекс PMI цін на сировину підскочив до 77,1 з 72,3.

При цьому, як пише Reuters, зростання цін, особливо витрат на енергоносії, разом із похмурою економічною перспективою змусили споживачів насторожитися.

ВІДЕО ДНЯ

"Зростаюча інфляція, пов’язана з енергетичною кризою та війною в Україні, знищує попит у той самий час, коли бізнес-довіра падає до рівнів, яких не було з часів боргової кризи в регіоні в 2012 році, за винятком карантину через пандемію", - кажуть аналітики.

Минулого місяця ЄЦБ підвищив свої ключові процентні ставки на безпрецедентні 75 базисних пунктів і пообіцяв подальше підвищення, віддаючи пріоритет боротьбі з інфляцією, навіть якщо блок, ймовірно, прямує до зимової рецесії

Економічна правда