Mastercard запускає сервіс для блокування криптошахрайства

Mastercard представить нове програмне забезпечення, яке допоможе банкам виявляти та блокувати транзакції на криптовалютних біржах, схильних до шахрайства.

Про це пише СNBC.

Зазначається, що сервіс Crypto Secure, який допомагає банкам оцінювати ризик злочинності, пов’язаної з торговцями криптовалютами в її мережі, працює на основі CipherTrace, стартапу із безпеки блокчейна, придбаним Mastercard минулого року.

При цьому сервіс використовує "складні" алгоритми штучного інтелекту визначення ризику скоєння злочину.

CNBC зазначає, що Mastercard запускає цю послугу на тлі зростання злочинності на новоствореному ринку цифрових активів.

За даними аналітичної компанії з блокчейну Chainalysis, минулого року кількість криптоактивів, що входять у гаманці з відомими кримінальними зв'язками, зросла до рекордних 14 млрд дол. А у 2022 році відбулася хвиля гучних зламів та випадків шахрайства, націлених на криптоінвесторів.

На платформі Crypto Secure банкам та іншим емітентам карт відображається панель інструментів з рейтингами з колірним кодуванням, що становлять ризик підозрілої діяльності, із серйозністю ризику, що варіюється від червоного для "високого" до зеленого для "низького".

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При цьому Crypto Secure не ухвалює рішення про те, чи слід відмовити конкретному продавцю криптовалюти. Це рішення залежить від партнера платіжної мережі.

Зазначається, що Mastercard вже використовує аналогічну технологію для запобігання шахрайству в операціях з фіатною валютою. З Crypto Secure ця функціональність розширюється до біткоїнів та інших віртуальних валют.

Економічна правда