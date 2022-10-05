Подоляк: Україна веде важкі переговори щодо продовження роботи зернової угоди

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна веде важкі переговори задля продовження роботи зернового коридору.

Про це він розповів в телеінтерв'ю Bloomberg.

"Ми сподіваємося на продовження мандата на вивезення зерна з українських портів", - додав він.

Подоляк відмовився уточнити, коли можна очікувати будь-яких результатів, назвавши переговори "складними". Україна не веде переговори з Росією напряму, а натомість існують підгрупи, до яких також входять Туреччина та ООН.

Більше про перемовини щодо "зернового коридору" читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадуємо:

Зернова угода була підписана в Стамбулі 22 липня і діє 120 днів з дня підписання, до 19 листопада. Її можуть автоматично продовжити, якщо одна із сторін-підписантів не повідомить про бажання її змінити чи розірвати.

ВІДЕО ДНЯ

Президент РФ Владімір Путін хоче обмежити напрями вивезення зерна з України і бреше про напрямки вивезення продовольства – нібито, лише 3% йде до бідних країн. ЕП пояснювала, куди насправді йде українське зерно.

ООН тисне на Київ, аби дати Росії додаткову вигоду від ініціативи – дозволити їй експортувати свій аміак через Одесу – і таким чином забезпечити подальшу роботу коридорів.