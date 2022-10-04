Фонд держмайна отримав в управління понад 800 обʼєктів на суму близько 45 мільярдів

До сфери управління Фонду державного майна передали понад 800 обʼєктів державно власності загальною вартістю близько 45 мільярдів гривень.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, повідомляє Урядовий портал.

"Рішенням Уряду сьогодні до сфери управління Фонду держмайна передано понад 800 об’єктів держвласності. Таким чином, ми суттєво знижуємо навантаження на державні органи, під управлінням яких перебували ці об’єкти", – зазначила перший віце-премʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що у подальшому частина підприємств отримають у процесі приватизації нового власника, інвестиції та будуть працювати на економіку країни.

"Для багатьох з них це буде шансом відновити роботу, дасть можливість розвиватися, створювати нові робочі місця. Певна кількість підприємств залишиться в управлінні держави, чи буде передана в оренду. А держкомпанії, які не мають потенціалу розвитку та нецікаві бізнесу, будуть ліквідовані, що зменшить витрати держбюджету", – додала Свириденко.

Серед переданих до сфери управління ФДМУ об’єктів:

державні підприємства;

корпорації;

держустанови;

науково-дослідні центри тощо.

Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях.

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Нагадуємо:

Фонд державного майна прагне зосередити на собі управління всією державною власністю, на противагу нинішньому розподілу власності між десятками відомств.

Економічна правда