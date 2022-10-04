Угорщина хоче позбутися залежності від газу з РФ до 2050 року

Міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палькович у вівторок оголосив про наміри країни відмовитися від імпорту російського газу до 2050 року за рахунок масштабної електрифікації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Палькович сказав під час дискусії, організованій угорським економічним порталом Portfolio.hu.

"Імпорт російського газу може впасти до нуля до 2050 року, якщо інші умови не зміняться", – сказав угорський міністр.

За його словами, посприяти відмові від блакитного палива з Росії допоможе скорочення його споживання домогосподарствами – очікується, що у 2022 році воно впаде мінімум на 800 мільйонів кубометрів, тоді як торік становило чотири мільярди кубометрів.

Згідно з планом, до 2030 року частка газу в загальному енергоспоживанні Угорщини скоротиться з 36% до 25%, тобто на 2,4 мільярда кубометрів.

Також уряд Угорщини планує масштабну реформу ринку споживання газу та електроенергії, яка дозволить перейти на альтернативні джерела – зокрема сонячні та вітрові електростанції.

"У найбільш короткостроковому періоді – у 2023 році – мають бути застосовані заходи зі зменшення попиту, а в подальшій перспективі – між 2023 і 2025 роками – мають бути запущені заходи стосовно енергоефективності та електрифікації", – анонсував Палькович.

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Дії керівництва Угорщини в останні місяці свідчать, що вона, навпаки, все більше покладається на російські енергоресурси.

Так, як повідомлялося, "Газпром" з 1 вересня постачає в Угорщину через Сербію на 5,8 мільйона кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом. До цього Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

Крім того, Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Європейська правда