У Єврокомісії уточнили, коли і як Україна отримає погоджені 5 млрд євро макрофіну

Україна має отримати наступний пакет макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 5 млрд євро трьома траншами - у жовтні, листопаді й грудні 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це після зустрічі міністрів економіки та фінансів ЄС сказав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він нагадав, що 3 жовтня відбулося підписання меморандуму щодо надання коштів.

"Ми перерахуємо першу частину - 2 мільярди - до середини жовтня. Ми хочемо якомога швидше надати і решту, двома траншами у листопаді й грудні, за умови дотримання всіх необхідних умов", - зазначив Домбровскіс.

Нагадаємо, 20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.

Європейська правда