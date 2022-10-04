УЗ збільшила обсяги перевезень зерна на понад 60%

У вересні 2022 року, за оперативними даними, Укрзалізниця перевезла 3,4 млн тонн зернових вантажів і продуктів перемолу - це на 63,2% більше показника серпня цього року.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, найбільше зерна було перевезено на експорт - понад 3 млн тонн (+91,5% до серпня), у внутрішньому сполученні - майже 322 тис тонн.

При цьому через сухопутні прикордонні переходи перевезено майже 902 тис тонн зернових, через морські порти - 2164 тис тонн зернових.

В УЗ додали, що у вересні продовжили тенденцію росту обсягів вантажоперевезень. Так, минулого місяця, за оперативними даними, перевезено майже 11,7 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше за результат серпня.

Економічна правда