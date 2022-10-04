"Армія дронів": законтрактували майже 1000 безпілотників на 2 мільярди

Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Армії дронів 3 місяці!

Рівно три місяці українці та громадяни з 76 країн світу донатять на дрони для ЗСУ. За цей час Армія дронів стала однією з найпотужніших сил, які допомагають нашим бійцям на фронті знищувати ворогів, рятувати власні життя і найголовніше - повертати загарбані території країни додому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилася про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн.

"Це сучасні, високотехнологічні, ударні, зі штучним інтелектом та вбудованим тепловізором дрони та безпілотники: UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2.

Частина з них вже на фронті. Решту відправимо невдовзі", - звітують в міністерстві.

ВІДЕО ДНЯ

Також Мінцифри розповіло про навчення операторів керувати безпілотниками - 17 шкіл підписали договір про співпрацю, щоб разом навчати професійних пілотів. Тренінги пройшли вже понад 1000 військових.

Нагадаємо:

Українська "Армія дронів" поповнилася першими 20 безпілотниками Warmate, які придбали на пожертви через Monobank, ще 20 дронів ЗСУ отримають цього місяця.

Україна в рамках проєкту "Армія дронів" отримала вже близько 100 великих безпілотників для далеких відстаней, найближчими місяцями очікується ще стільки ж.

Економічн правда