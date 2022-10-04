Банки отримали ще 95 мільйонів доларів готівки від НБУ

Нацбанк 3 жовтня провів ще дві операції з обміну готівкової іноземної валюти на безготівкову для підкріплення нею кас банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У реуляторі зазначили, що такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.

Так, НБУ запропонував до обміну на готівкову валюту 100 млн дол.США та 100 млн євро. До участі традиційно були запрошені 14 системно важливих банків.

Результати операцій є такими:

з обміну доларів США: участь взяли 8 банків. Сума за підсумками проведеного обміну склала 95 млн дол США;

з обміну євро: участь взяв один банк, який здійснив обмін на суму 1 млн євро.

"Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну.

Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях", - заяляють в НБУ.

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У Нацбанку пояснюють, що здійснюватимуть відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти.

Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить 7,1 млрд дол США, тоді як на початку війни він був меншим (5,9 млрд дол США), додають в НБУ.

У регуляторі зауважили, що такі операції не впливають на рівень міжнародних резервів.

Економічна правда