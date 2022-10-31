Україна продовжить "зернову ініціативу" з Туреччиною та ООН – Зеленський

Україна продовжить виконувати "зернову ініціативу" в межах домовленостей з ООН і Туреччиною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський нагадав, що в "зерновій угоді" було підписано два паралельні документи. Перший з них – між Україною, ООН та Туреччиною.

"Серед цих трьох суб'єктів я не чув, щоби хтось був не погоджений і хотів би зупинити зернову ініціативу. Тому тут ми продовжуємо, як і домовлялися", – заявив глава держави.

Другий документ уклали Росія, Туреччина та ООН. Зеленський зазначив, що не чув, аби ООН чи Туреччина його порушили, адже ці сторони не зацікавлені у голоді в країнах Африки та Азії.

"Безумовно, якщо Росія каже, що вона виходить із зернової ініціативи, говорить про те, що вона виходить із домовленостей останніх трьох сторін. Це свідчить про те, що Росія порушує ці домовленості", – пояснив президент.

"Я впевнений і будемо вірити, що партнери зможуть заспокоїти риторику РФ. Ми ж, зі свого боку, продовжимо зернову ініціативу. Тому що розуміємо, що несемо у світ стабільність - на ринки харчової продукції", резюмував він.

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Нагадуємо:

Постійний представник Росії при Організації Об’єднаних Націй Васілій Нєбєнзя заявив, що Москва не буде визнавати домовленості щодо експорту зерна з України без своєї участі.

У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи після того, як РФ оголосила про "призупинення "зернової угоди".

ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід для виходу з угоди, та що чекає на реакцію ООН й Туреччини.