Працівники ЗАЕС, які не можуть працювати через дії окупантів, продовжують отримувати зарплати 

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" продовжує випачувати зарплати працівникам ЗАЕС, які не можуть потрапити на робочі місця через перешкоди російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Крім цього, усім працівникам ЗАЕС в умовах окупації встановили щомісячну надбавку у розмірі 20% посадового окладу.

"Ці кошти буде виплачено чинним працівникам відокремленого підрозділу ЗАЕС одночасно за весь період окупації в день звільнення станції від окупантів", – пояснили в НАЕК.

Також для персоналу ЗАЕС зберігаються всі пільги та виплати, передбачені чинним колективним договором та трудовим законодавством України, зокрема, за роботу зі шкідливими умовами праці, лікарняних, за суміщення професій (посад), надбавок за ліцензування, високі досягнення праці тощо.

"При написанні заяви на відпустку без утримання працівники ВП "ЗАЕС" отримуватимуть щомісяця 6700 грн матеріальної допомоги. Для цього необхідно написати заяву, додати копію довідки внутрішньо переміщеної особи (допускається копія довідки із додатка "Дія") та надіслати документи поштою", - наголосили у НАЕК.

Також "Енергоатом" надає всебічну підтримку всім працівникам ВП "ЗАЕС", які відмовилися переходити на роботу/підписувати контракти з фейковим АТ "Експлуатувальна організація Запорізької АЕС", під управлінням "Росатому".

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Зокрема, одне з найчастіших запитань до сall-центру консультативної допомоги НАЕК "Енергоатом", стосується оформлення документів для отримання матеріальної допомоги працівниками ЗАЕС, які через військову агресію РФ евакуювались на підконтрольні Україні території. З початку роботи сall-центру оператори отримали вже понад 700 звернень.





