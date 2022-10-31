Укренерго обмежує електропостачання по всій країні

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Про це заявили в "Укренерго".

Там підкреслили, що через сьогоднішні ракетні атаки РФ пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання о 17:00.

"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою", - пояснили в компанії.

"Укренерго" разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі "Що я можу вимкнути" і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті", - додали в "Укренерго".

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Економічна правда