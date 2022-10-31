Чехія розробила план допомоги Україні та дасть гроші на дизель-генератори

Уряд Чехії надаватиме Україні $20 млн щорічно для допомоги у відновленні, на додаток до термінових програм та допомоги в рамках фондів ЄС.

Про це стало відомо після спільного засідання урядів України та Чехії у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема, ухвалена у вигляді документа спільна заява урядовців (є у розпорядженні "Європейської правди") повідомляє Україну про те, що уряд Чехії ухвалив "Програму гуманітарної, стабілізаційної, реконструкції та економічної допомоги на 2023-2025 роки на суму майже 20 мільйонів доларів США щорічно, яка спрямована на відшкодування збитків від війни, допомогу внутрішньо переміщеним особам, розмінування територій та реконструкцію критичної інфраструктури".

Також Чехія має намір продовжити постачання в Україну зброї для опору агресії.

"Необхідно, щоби наша військова підтримка України і надалі тривала, щоби мужні українські захисники могли і надалі робити те, що вони роблять зараз", - заявив журналістам після завершення зустрічі прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Але Україні потрібно набагато більше, і всього. Це особливо видно зараз, коли Росія намагається знищити енергетичну інфраструктуру України. Тому ми швидко відреагували на нагальні потреби України, і пропонуємо Україні 20 млн крон (близько 30 млн грн - ЄП) на закупівлю дизельних електрогенераторів",- повідомив він.

Раніше стало відомо, що Чехія має ідеї щодо конфіскації російських активів для їх передачі Україні.

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Також під час зустрічі у Києві прем’єри України та Чехії домовилися "штовхати" Україну до переговорів про членство в ЄС.

Європейська правда