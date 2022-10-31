Кількість боргів українців з початку року зросла майже на мільярд: причини

Від початку року кількість нових боргів українців в Єдиному реєстрі боржників збільшилась на 14% – 944 277.

Про це повідомляє Опендатабот.

У повідомленні платформи зазначається, що найбільша кількість боргів – 857 578 – додалася до реєстру ще до вторгнення Росії, за січень-лютий поточного року.

За період від березня до серпня реєстр поповнився вдвічі меншою кількістю заборгованостей – 441 311.

Крім цього, дещо покращилась економічна ситуація наприкінці літа – за вересень-жовтень загальна кількість боргів скоротилась й практично сягла показників лютого 2022.

Порівняно з відповідним періодом минулого року темп приросту скоротився з +22%(2021) до +14%(2022).

Варто зазначити, що у 2022 році змінився топ причин, через які українці найчастіше потрапляють до ЄРБ. Наразі найбільш активно зростають такі категорії:

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штрафи за адміністративні правопорушення – +228515 (+21%)

штрафи за порушення ПДР – +255648 (+19%).

заборгованості за комунальні послуги – +89 666(+18%)

Борги по аліментам за цей період збільшилися лише на 3% або ж на 5 452.

Опендатабот

Торік найбільша кількість боргів у ЄРБ додавалася через стягнення коштiв – борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями (47%), заборгованості з оплати комунальних послуг (41%), та борги у справах про адміністративні правопорушення (35%)