Курс валют на 31 жовтня: гривня ослабла проти долара

У понеділок, 31 жовтня, готівкова гривня ослабла проти долара на "чорному ринку", а щодо придбати євро стало дорожче.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс долара на чорному ринку становив 39,65 - 40,00 грн, а в п’ятницю, 28 жовтня, коливався на рівні 39,41 - 39,60 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також дещо ослабла. Котирування на цей же час становили 38,76 - 39,27 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 38,77 - 39,06 грн. Курсові спреди зросли, що означає, що придбати готівкове євро стало дорожче.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,2 - 39,9 грн (курс на 28 жовтня – 39,3 - 40,0 грн);

Євро – 38,3 - 39,4 грн (курс на 28 жовтня – 38,5 - 39,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,0 - 39,45 грн;

Ощадбанк – 39,2 - 40,0 грн;

Укрексімбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Райффайзен – 39,4 - 40,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.