Ціни на нафту знижуються на тлі посилення COVID-обмежень у Китаї

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у понеділок після більш слабких, ніж очікувалося, даних по виробничій активності в Китаї і побоювань, що розширення заходів по боротьбі з COVID-19 призведе до скорочення попиту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,10 долара, або на 1,2%, до 94,67 долара за барель станом 07:10 за Гринвічем після падіння на 1,2% в п'ятницю.

Нафта West Texas Intermediate (WTI) коштувала 86,83 долара за барель, що на 1,07 долара, або на 1,2%, після зниження на 1,3% в п'ятницю.

Причини зміни цін

Зазначається, що активність заводів у Китаї - найбільшому у світі імпортері нафти - несподівано впала у жовтні, що було викликано пом'якшенням світового попиту і суворими обмеженнями COVID-19, які вдарили по виробництву.

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Китайські міста посилюють політику щодо нульового рівня захворюваності на COVID-19, оскільки спалахи захворювання поширюються, що розвіює попередні надії на відновлення попиту.

Жорсткі обмеження COVID-19 в Китаї послабили економічну і ділову активність, скоротивши попит на нафту. Імпорт сирої нафти в Китай за перші три квартали року впав на 4,3% порівняно з аналогічним періодом роком раніше - це перше щорічне зниження за цей період принаймні з 2014 року - оскільки різкі обмеження Пекіна в боротьбі з COVID-19 сильно вдарили по споживанню палива.

Згідно з опитуванням S&P Global, єврозона, ймовірно, вступає в рецесію, оскільки її ділова активність в жовтні скоротилася найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки зростання вартості життя змушує споживачів бути обережними і знижує попит.

Економічна правда