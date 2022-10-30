Goldman Sachs прогнозує підняття ставок ФРС до рекордних 5% у березні наступного року

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Економісти Goldman Sachs Group заявили, що Федеральна резервна система США може підвищити процентні ставки до 5% до березня 2023 року, що на 25 базисних пунктів вище її попередніх прогнозів.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон заявив, що Федеральна резервна система США може підвищити ставки понад 4,5-4,75%, якщо не побачить "реальних змін у поведінці".

Економісти Goldman додають, що шлях до підвищення на 5% включає збільшення на 75 базисних пунктів цього тижня, 50 базисних пунктів у грудні та 25 базисних пунктів у лютому та березні.

У звіті говориться, що Голдман назвав три причини очікування підвищення ФРС після лютого: "незручно висока" інфляція, необхідність охолодити економіку, коли закінчується фіскальна жорсткість і зростають доходи з поправкою на ціни, а також уникати передчасного пом’якшення фінансових умов.

Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 75 базисних пунктів вчетверте поспіль після завершення свого наступного засідання з питань політики 1-2 листопада.

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Швидке зростання споживчих цін у США не показало жодних ознак зниження у вересні, що викликало різкий розпродаж на Уолл-стріт - інвестори побоюються, що ФРС доведеться стати ще агресивнішою, щоб уповільнити шалену інфляцію.

Федеральна резервна система, ймовірно, підвищить процентну ставку вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів наступного місяця після того, як п’ятничний звіт показав, що її агресивна монетарна політика цього року недостатньо сприяє охолодженню ринку праці США.