Кандидати на санкції: ДБР підготувало перелік російських компаній в Україні

Державне бюро розслідувань дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки та сформувало перелік осіб, який пропонує винести на розгляд РНБО для запровадження санкцій.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів щодо винесення на розгляд Ради національної безпеки й оборони рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій щодо юридичних та фізосіб зи списку. Зокрема, до нього увійшли:

"Газпром Експорт" ("дочка" російського "Газпрому");

Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат;

Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";

"Пентопак"

"Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика")

"Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник – російська "Татнєфть")

"Полтава-Капітал"

"Харків-Капітал".

Зазначається, що робота із пошуку російського майна та активів триває далі.







