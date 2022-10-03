У Румунії обшуки в компанії, пов'язаній із "Газпромом", через підозри у шпигунстві

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю й тероризмом (DIICOT) Румунії в понеділок здійснюють обшуки за адресами сербської компанії NIS Petrol, яку контролює російський "Газпром".

Як передає "Європейська правда", про це повідомляють Radio România Actualităţi та Opinia Timisoarei з посиланням на джерела.

Обшуки здійснюються за п’ятьома адресами NIS Petrol у місті Тімішоара та ще за трьома – в Бухаресті, де розташований головний офіс компанії, а також у будинках деяких співробітників "з метою збору документів та інших доказів у справі".

За інформацією джерел румунських ЗМІ, обшуки пов'язані з незаконною передачею конфіденційної інформації про розвідку нафтогазових родовищ у Тімішському повіті із 2014 року. Очікується, що вісьмох представників NIS Petrol заберуть для допиту в штаб-квартиру DIICOT.

NIS Petrol – сербська нафтова компанія, яка працює в Південно-Східній Європі та входить до російської групи "Газпром нефть".

У 2014 році компанія розпочала розвідку нафти і газу на декількох ділянках Тімішського повіту. Представники NIS Petrol тоді заявили, що проводять розвідку без вибухових речовин, використовуючи контрольовану вібрацію, що виробляється гідравлічною системою.

Мерія міста Дудештій-Векі видала компанії сертифікат на будівництво першої нафтогазової розвідувальної свердловини, яка мала бути розташована в радіусі кілометра від житлових будинків. Але жителі декількох населених пунктів перешкодили завершенню будівництва, влаштувавши акції протесту проти дій NIS Petrol.