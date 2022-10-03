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Ринок землі під час війни: скільки угод уклали з 24 лютого

Понеділок, 3 жовтня 2022, 18:58 - Анастасія Жарикова

З початку великої війни по початок жовтня в Україні уклали 21 192 угоди на ринку землі, які охоплюють площу в 37 463 гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що регіонами з найактивнішим ринком землі за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини стали:

  • Хмельниччина (4,2 тис. га);
  • Вінниччина (4,2 тис. га);
  • Полтавщина (4,2 тис. га).

За останній тиждень було укладено 1 397 правочинів у межах ринку землі за площею 2618 га. А в цілому, станом на 3 жовтня за весь період функціонування ринку землі укладено 122 158 земельних угод.

Середня ціна 1 га землі в Україні становить понад 37 208 грн. Такий показник отримано на основі 101 548 угод із продажу землі за площею в 236 086 га.

Капіталізація ринку станом на вересень становить 61,8 млн га.

Нагадуємо:

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Станом на кінець серпня з початку повномасштабної війни у системі Prozorro.Продажі було оголошено 413 нових земельних аукціонів та завершено 809 аукціонів.

Економічна правда

Мінагрополітики ринок землі
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