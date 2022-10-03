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У Швеції знову фіксують витікання газу з "Північного потоку-2"

Понеділок, 3 жовтня 2022, 18:17 - Європейська правда

Берегова охорона Швеції в понеділок уранці зафіксувала відновлення витоків газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік-2".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення відомства.

Тоді як більший витік газу з "Північного потоку-1", як і передбачалося, завершився ще в неділю, з "Північного потоку-2" блакитне паливо продовжило витікати й у понеділок, утворивши пляму діаметром у 30 метрів на поверхні моря.

У береговій охороні Швеції кажуть, що поки не можуть пояснити, чому витік газу припинився швидше в данській ділянці моря. Для кораблів, що плавають в акваторії, були оголошені попередження.

Нагадаємо, 2 жовтня у Данії повідомили, що витік газу з пошкодженого "Північного потоку-1" припинився, за день до цього те саме повідомляли про гілку "Північного потоку-2".

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму", а Владімір Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах.

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