НБУ вже переказав на потреби армії 20 мільярдів: скільки лишилось на спецрахунку

Нацбанк України вже переказав на потреби військових 20,8 млрд грн, за минулий тиждень на спецрахунок надійшло понад 118,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Про спецрахунок для допомоги Армії

Станом на 3 жовтня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 451 млн грн.

За минулий тиждень на спецрахунок надійшло понад 118,5 млн грн.

Загалом Національний банк вже переказав на потреби військових майже 20,8 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 14 401 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; 01.04.2022 – 655 млн грн; 06.04.2022 – 305,7 млн грн; 08.04.2022 – 122,9 млн грн; 12.04.2022 – 176,3 млн грн; 18.04.2022 – 247,7 млн грн; 21.04.2022 – 182,8 млн грн; 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 05.05.2022 – 194,6 млн грн; 12.05.2022 – 742,7 млн грн; 19.05.2022 – 151 млн грн; 24.05.2022 – 168 млн грн; 15.06.2022 – 72 млн грн; 08.07.2022 – 50,4 млн грн; 01.08.2022 – 1 млрд грн);

на потреби Державної прикордонної служби України – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн);

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 2,7 млрд грн (01.06.2022 – 252 млн грн; 15.06.2022 – 85,5 млн грн; 21.06.2022 – 24,3 млн грн; 04.07.2022 – 329,1 млн грн; 08.07.2022 – 49 млн; 19.07.2022 – 34,4 млн грн; 25.07.2022 – 137,9 млн грн; 10.08.2022 – 675,8 млн грн; 05.09.2022 – 650,9 млн грн; 19.09.2022 – 541,6 млн грн);

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн (08.06.2022 – 18,3 млн грн).

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 21,2 млрд грн в еквіваленті.

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"Зокрема, понад 7,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)", - йдеться у повідомленні.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 3 жовтня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, становить більше 144 млн грн.

За минулий тиждень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло більше 7 млн грн, перераховано - понад 7 млн грн.

"Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього більше 652 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Зокрема, близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти)", - звітують в НБУ.

Повернення зі спецрахунка зарахованих на нього коштів, отриманих від юридичних та фізичних осіб, за зверненнями таких осіб Національний банк України не здійснює.

Економічна правда