Бізнес в Україні послаблює песимістичні настрої, але очікує на вищі ціни – НБУ

У вересні бізнес продовжив ослаблення песимістичних настроїв щодо своєї роботи у майбутньому, але очікують подорожчання продукції через вищі ціна на сировину.

Про це повідомила пресслужба Національного банку за результатами розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

У вересні 2022 року індекс зріс до 46.1 із 44.1 у серпні. Зазначається, що компанії адаптуються до воєнних умов, так само як населення пристосовується до поточної ситуації.

Водночас руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, подорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

Підприємства промисловості дещо поліпшили оцінки економічних перспектив: секторальний індекс зріс до 47.1 проти 46.7 у серпні. Респонденти очікують збільшення обсягів виробництва, насамперед через очікування більшої кількості нових замовлень. Водночас очікування щодо обсягів нових експортних замовлень залишалися песимістичними.

Підприємства сектору будівництва мали найстриманіші серед секторів оцінки щодо своєї діяльності – індекс зменшився до 41 з 41,2 у серпні. Причини – низька фінансова спроможність споживачів, стан суміжних ринків та сезонний чинник.

Підприємства торгівлі поліпшили очікування, вперше з початку року впритул наблизившись до нейтрального рівня: індекс становив 49.9 порівняно з 47.4 у серпні. Респонденти оптимістично оцінюють обсяги товарообороту та обсяги закупівлі товарів для продажу, водночас вказують на зменшення залишків товарів. Підприємства й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

ВІДЕО ДНЯ

Підприємства сфери послуг суттєво поліпшили власні очікуванн до 43.4 із 39.6 у серпні. Респонденти пом’якшили негативні оцінки щодо обсягів наданих послуг та нових замовлень, водночас зберегли високі очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції у зв’язку зі зростанням цін на сировину та товари постачальників.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства не очікують зростання власного штату, хоча найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.





