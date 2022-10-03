Tesla наростила виробництво електромобілів: скільки випустили за останні три місяці

Виробник електромобілів Tesla у третьому кварталі 2022 року наростив поставки електрокарів: за цей період Tesla виготовила 365 тис авто і поставила 343 тис авто.

Про це пише CNBC.

У звіті Tesla також зазначено, що за останні три місяці компанія випустила 19 935 дорожчих автомобілів Model S і X і 345 988 більш популярних моделей 3 і Y.

Загальний обсяг виробництва зріс порівняно з попереднім кварталом 2022 року, коли Tesla заявила, що випустила 258 580 автомобілів.

У липні цього року Tesla була змушена тимчасово призупинити більшу частину виробництва на заводі в Шанхаї, щоб провести модернізацію заводу. Однак у серпні виробництво та поставки компанії в Китаї відновилися, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів.

При цьому, як і раніше, Tesla не розкривала дані про виробництво та постачання автомобілів за регіонами окремо.

Економічна правда