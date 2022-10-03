Із листопада мешканці звільнених від окупантів територій отримуватимуть додатково 2200 гривень

З наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

Про це в ефірі національного марафону заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Верещук нагадала, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл.

"Це як гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, - так і фінансова підтримка", - йдеться у повідомленні.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги - і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу - 2200 грн", - розповіла Верещук.

Наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

Економічна правда