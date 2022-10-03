Глобальні газові ринки залишаться напруженими і наступного року – МЕА

Глобальні газові ринки залишаться напруженими і наступного року, оскільки трубопровідні поставки російського палива скорочуються, а попит на газ у Європі падає у відповідь на заходи з енергозбереження та високі ціни.

Про це пише Reuters з псиланням на заяву Міжнародноо енергетичного агентства у понеділок.

"Ринки природного газу в усьому світі загострюються з 2021 року, і очікується, що глобальне споживання газу скоротиться на 0,8% цього року внаслідок рекордного скорочення на 10% у Європі та незмінного попиту в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у квартальному звіті МЕА про ринок газу.

Водночас прогнозується, що глобальне споживання газу наступного року зросте лише на 0,4%.

В Європі споживання газу впало на 10% за перші вісім місяців цього року порівняно з тим самим періодом 2021 року, що було зумовлено падінням на 15% у промисловому секторі, оскільки підприємства скоротили виробництво через різке зростання цін.

"Якщо Кремлб виконає погрозу накласти санкції на українську енергетичну компанію "Нафтогаз", один із останніх діючих маршрутів поставок російського газу до Європи може бути закрито, що посилить енергетичну кризу саме на початку зимового опалювального сезону.

Цього року Європа намагалася заповнити дефіцит російського трубопровідного газу частково за рахунок збільшення імпорту зрідженого природного газу (СПГ)", - пише Reuters.

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МЕА прогнозує, що імпорт СПГ в Європу цього року зросте більш ніж на 60 мільярдів кубометрів, або більш ніж удвічі більше, ніж обсяг глобального експорту СПГ.

Економічна правда