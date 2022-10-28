НБУ вдвічі скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк за тиждень з 24 по 28 жовтня продав на міжбанківському валютному ринку майже 230 млн доларів – понад як вдвічі менше, ніж минулого тижня.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанку 227,6 млн доларів – це понад як удвічі, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 576,37 млн дол. Такий обсяг продажу валюти з резервів є найменшим з кінця вересня.

При цьому регулятору вдалося дещо збільшити купівлю валюти до 13,5 млн дол з 7,2 млн доларів тижнем раніше.

Від початку 2022 року Нацбанк викупив в резерви 3,162 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 21,5 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

Нагадуємо:

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

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Однак у вересні НБУ був змушений знову збільшити обсяги продажу валюти: так, за вересень було продано понад 2,6 млрд доларів. За жовтень НБУ вже продав 2,03 млрд доларів.