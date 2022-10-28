Топменеджери Twitter отримають $100 мільйонів після звільнення з компанії 

Три топменеджери Twitter залишають компанію після закриття угоди про її купівлю мільярдером Ілоном Маском, вони отримають понад 100 млн доларів вихідної допомоги та інших виплат.

Про це повідомляє Bloomberg на основі власних розрахунків.

Головний виконавчий директор Параґ Аґравал, який обійняв цю посаду менше року тому, має право на отримання близько 50 млн доларів. Фінансовий директор Нед Сіґал і керівниця юридичного, політичного і трастового відділів Віджая Ґадде претендують на близько 37 млн доларів і 17 млн доларів відповідно.

Згадані топпосадовці разом із низкою менеджерів стали тими, хто пішов після закриття угоди про продаж Twitter Ілону Маску, який тепер отримав посаду генерального директора.

Як і багато топ-менеджерів великих публічних компаній, Аґравал і його заступники мали право на вихідну допомогу в розмірі річної зарплати і виплату неінвестованих акцій, якщо Twitter буде куплений, в ході чого вони втратять роботу.

Нагадуємо:

Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.