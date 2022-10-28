Всі розділи
Укр / Рус

Україна розірвала договір з Росією про співробітництво в галузі конкуренції

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:57 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів припинив дію договору між Україною та РФ про співробітництво в галузі розвитку конкуренції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

"Припинено дію договору між Кабінетом Міністрів України та урядом російської федерації про співробітництво в галузі розвитку конкуренції", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято  на засіданні в п’ятницю, 28 жовтня.

Угоду країни підписали 13 липня 2000 року. Документ передбачав забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та РФ та створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках.

Також угодою забезпечувалось вирішення питань гармонізації законодавств України та Росії у галузі конкуренції та спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках країн.

Росія війна Кабмін
Матеріали за темою
Канада зпровадила санкції проти "Лукойла", "Трансойла" і керівництва "Газпрому" 28 жовтня 2022, 18:40
У Центробанку РФ знову заявили про негативний вплив мобілізації на економіку 28 жовтня 2022, 18:20
РФ для експортних прибутків використовує схему з небанківською організацією та юанями – ЗМІ 28 жовтня 2022, 17:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті