Україна розірвала договір з Росією про співробітництво в галузі конкуренції

Кабінет Міністрів припинив дію договору між Україною та РФ про співробітництво в галузі розвитку конкуренції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

"Припинено дію договору між Кабінетом Міністрів України та урядом російської федерації про співробітництво в галузі розвитку конкуренції", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в п’ятницю, 28 жовтня.

Угоду країни підписали 13 липня 2000 року. Документ передбачав забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та РФ та створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках.

Також угодою забезпечувалось вирішення питань гармонізації законодавств України та Росії у галузі конкуренції та спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках країн.