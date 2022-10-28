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Wizz Air закриває базу у Молдові через війну в Україні

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 17:00

Авіакомпанія Wizz Air з 1 грудня закриє свою базу в Кишиневі через війну в Україні та ризик нестабільності авіапростору Молдови. 

Про це повідомив телеканал Pro TV із посиланням на пресреліз лоукостера, пише "Європейська правда".

У компанії пояснили, що вивчили всі ризики в регіоні та загрозу закриття повітряного авіапростору Молдови і переглянули графік польотів узимку.

Водночас в органі цивільної авіації Молдови уточнили, що Wizz Air не зупиняє польоти до Молдови. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками чи скоротити частоту польотів.

Як повідомив телеграм-канал runway09.aviation, останніми тижнями літаки авіакомпанії на ніч відлітали в румунське місто Ясси з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у серпні Wizz Air відклала відновлення рейсів до Москви після хвилі критики.

Європейська правда

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