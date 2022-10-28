Метавсесвіт відкриває нові можливості для кіберзлочинності – Інтерпол

Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол заявила, що готується до того, що імерсивне онлайн-середовище - "метасвіт" - може створити нові види кіберзлочинносі і дати змогу вже наявним злочинам відбуватися в більших масштабах.

Про це пише Reuters.

Країни-члени Інтерполу висловили занепокоєння з приводу того, як підготуватися до можливого "метавсесвіту злочинності", сказав Reuters виконавчий директор Інтерполу з технологій та інновацій Мадан Оберой.

"Деякі зі злочинів можуть бути новими для цього середовища, деякі з наявних злочинів будуть дозволені середовищем і виведені на новий рівень", - заявив він.

За його словами, фішинг та шахрайство можуть діяти по-різному, коли йдеться про доповнену реальність та віртуальну реальність. Він додав, що питання безпеки дітей також викликає занепокоєння.

Віртуальна реальність також може сприяти злочинності у фізичному світі, сказав Оберой.

"Якщо терористична група хоче атакувати фізичний простір, вони можуть використовувати цей простір для планування, моделювання та запуску своїх навчань перед атакою", - заявви представник Інтерполу.

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Раніше в цьому місяці правоохоронне агентство ЄС Європол заявило, що терористичні групи можуть в майбутньому використовувати віртуальні світи для пропаганди, вербування і навчання. Користувачі також можуть створювати віртуальні світи з "екстремістськими правилами", йдеться у звіті.

"Якщо метасередовища будуть записувати взаємодію користувачів на блокчейні, це може дозволити відстежувати все, що хтось робить на основі однієї взаємодії з ними, надаючи цінну інформацію для переслідувачів або здирників", - заявили в Європолі.

"Метапростір став технологічним модним словом у 2021 році, а компанії та інвестори зробили ставку на те, що віртуальні середовища будуть зростати в популярності і ознаменують новий етап у розвитку інтернету. У жовтні 2021 року Facebook оголосив, що змінює свою назву на Meta, щоб відзначити свій перехід до цієї ідеї.

Але поки що це бачення має мало ознак реалізації. Вартість акцій Meta впала в четвер, оскільки інвестори висловили скептицизм щодо витрат на метавсесвіт", - пише Reuters.

Економічна правда