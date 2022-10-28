Швеція проведе нові обстеження місць витоків на "Північних потоках"
Швеція проведе нові обстеження в районі пошкоджень гілок російського газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Рішення про необхідність додаткового обстеження місця у межах шведської економічної зони ухвалила поліція безпеки та прокурор, що займається розслідуванням.
"Разом із поліцією безпеки я прийняв рішення про проведення додаткових обстежень місця злочину. За нашим запитом Збройні сили нададуть допомогу у попередньому розслідуванні - у них є ресурси й знання, необхідні для таких обстежень, які нам необхідні", - повідомив прокурор Матс Льюнгквіст.
На місце вже прибуло додаткове судно шведського флоту зі спецобладнанням.
27 жовтня стало відомо, що у район пошкодження "Північних потоків" прибуло також судно, зафрахтоване компанією-оператором "Північних потоків" Nord Stream AG.
Як нагадують, два з чотирьох місць пошкодження газопроводів розташовані у межах шведської економічної зони північніше Борнгольму, інші - у межах економічної зони Данії.
Сейсмічні вимірювання від органів обох країн засвідчують, що у морі невдовзі перед виявленням витоків cталися вибухи.
У Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком зумисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії.
Москва натомість звинуватила країни, що проводять розслідування, в тому, що вони розслідують вибухи з наміром неправдиво звинуватити Росію.