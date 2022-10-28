Швеція проведе нові обстеження місць витоків на "Північних потоках"

Швеція проведе нові обстеження в районі пошкоджень гілок російського газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Рішення про необхідність додаткового обстеження місця у межах шведської економічної зони ухвалила поліція безпеки та прокурор, що займається розслідуванням.

"Разом із поліцією безпеки я прийняв рішення про проведення додаткових обстежень місця злочину. За нашим запитом Збройні сили нададуть допомогу у попередньому розслідуванні - у них є ресурси й знання, необхідні для таких обстежень, які нам необхідні", - повідомив прокурор Матс Льюнгквіст.

На місце вже прибуло додаткове судно шведського флоту зі спецобладнанням.

27 жовтня стало відомо, що у район пошкодження "Північних потоків" прибуло також судно, зафрахтоване компанією-оператором "Північних потоків" Nord Stream AG.

Як нагадують, два з чотирьох місць пошкодження газопроводів розташовані у межах шведської економічної зони північніше Борнгольму, інші - у межах економічної зони Данії.

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Сейсмічні вимірювання від органів обох країн засвідчують, що у морі невдовзі перед виявленням витоків cталися вибухи.

У Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком зумисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії.

Москва натомість звинуватила країни, що проводять розслідування, в тому, що вони розслідують вибухи з наміром неправдиво звинуватити Росію.

Європейська правда