Вплив війни: оборот готівки в касах банків знизився – НБУ

Оборот готівки в касах банків за 9 місяців 2022 року знизився порівняно з аналогічним періодом торік - це зумовлено впливом війни.

Про це повідомили в НБУ.

Зазначається, що обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 1 572,4 млрд грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому видачі готівки з кас банків у січні - вересні 2022 року становили 1 616,2 млрд грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

"Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами", - кажуть в Нацбанку.

Регулятор назвав традиційну трійку найпопулярніших касових операцій із видачі готівки (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 82,4%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,3%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%.

Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

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операції клієнтів із використанням платіжних карток – 36,5%;

торговельна виручка – 31,9%;

виручка від усіх видів послуг – 15,4%.

Економічна правда