Курс валют на 28 жовтня: гривня зміцнюється відносно долара та євро

НБУ

У п’ятницю, 28 жовтня, готівкова гривня дещо зміцнилася проти долара та євро як на "чорному ринку" так і в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс долара на чорному ринку становив 39,41 - 39,60 грн, а в четвер, 27 жовтня, коливався на рівні 39,43 - 39,71 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня дещо ослабла. Котирування на цей же час становили 38,77 - 39,06 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 38,87 - 39,26 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,3 - 40,0 грн (курс на 26 жовтня – 39,5 - 40,15 грн);

Євро – 38,5 - 39,5 грн (курс на 26 жовтня – 38,5 - 39,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,0 - 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,3 - 40,3 грн;

Укрексімбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Райффайзен – 39,4 - 40,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.