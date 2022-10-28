Ціни на нафту знизились на тлі посилення COVID-обмежень у Китаї

Ціни на нафу впали в п'ятницю після того, як Китай - найбільший в світі імпортер сирої нафти - розширив свої обмеження у зв'язку з COVID-19, проте ціни були готові до тижневого зростання на тлі побоювань з приводу поставок напередодні очікуваного припинення імпорту з РФ.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,02 долара, або на 1,1%, до 95,94 долара за барель о 06:35 за Гринвічем після зростання на 1,3% на попередній сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 1,24 долара, або на 1,4%, до 87,84 долара за барель.

Тим не менш, обидва еталонні нафтові контракти були на шляху до щотижневого зростання, причому Brent зросла більш ніж на 2%, а WTI - більш ніж на 3%.

Причини зміни цін

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Зниження в п'ятницю відбулося після того, як китайські міста в четвер посилили коронавірусні обмеження у спробі зупинити зростаючі спалахи хвороби.

Китай повідомив про 1 506 нових випадків зараження COVID-19 27 жовтня порівняно з 1 264 новими випадками днем раніше.

Міжнародний валютний фонд очікує, що зростання економіки Китаю сповільниться до 3,2% в цьому році, що на 1,2 пункта нижче його квітневого прогнозу, після зростання на 8,1% в 2021 році.

"Ринок нафти отримав вигоду від більш слабкого долара і надії на сильне відновлення економіки Китаю, але зараз фокус зміщується в бік ризиків рецесії, які тягнуть вниз прогнози попиту на сиру нафту на решту року", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

"Ринок залишається настороженим у зв'язку з наближенням термінів європейських закупівель російської нафти до початку дії санкцій 5 грудня", - відзначають аналітики ANZ Research.

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Економічна правда