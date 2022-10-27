Аграрії з початку року отримали пільгових кредитів на 68 мільярдів

За 2022 рік аграрії залучили кредитів у межах "5-7-9" на 67 млрд 750 млн грн.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

За минулий тиждень аграрії отримали кредитів на 1 млрд 483 млн грн.

Найбільше коштів за останні 7 днів залучили аграрії Київської - 367 млн грн, Дніпропетровської - 232 млн грн, Львівської - 142 млн грн, Кіровоградської областей - 98 млн грн.

При цьому лідером за обсягом кредитування за увесь період є Київська область - 10 млрд 328 млн грн.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: "ПриватБанк" (14 млрд 395 млн грн), "Райффайзен Банк" (14 млрд 262 млн грн), "Ощадбанк" (11 млрд 337 млн грн), "Укргазбанк" (6 млрд 702 млн грн), "Креді Агріколь банк" (6 млрд 501 млн грн).

"Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

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Крім того, уряд ухвалив рішення про надання фінансової підтримки мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агропідприємства також зможуть розраховувати на таку підтримку.

"Підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн (без урахування раніше виданих кредитів за програмами держпідтримки). Виконання зобов'язань за такими кредитам частково (до 80%) забезпечуватиметься державною гарантією", - пояснили в Мінагро.

Умови для отримання кредиту:

виробничі потужності підприємства зруйновані повністю чи частково, або викрадені внаслідок війни чи окупації (що підтверджено документально);

підприємство здійснювало господарську діяльність протягом року до широкомасштабного наступу рф (що підтверджено даними річної фінзвітності станом на 1.01.2022 р.);

відновлювальні виробничі потужності розташовані не ближче 50 км від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією.

Економічна правда