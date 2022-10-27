У гірничодобувній компанії "Велта" почались обшуки

У центральному офісі та на виробництві гірничодобувної компанії "Велта" проводяться обшуки, причини наразі невідомі.

Про це стало відомо із заяви генерального директора компанії Андрія Бродського у Facebook.

"Зараз у нашому центральному офісі у Дніпрі та на виробництві у Кіровоградській області відбуваються обшуки. Очікуємо вручення підозри та мабуть - моє затримання", – написав він у дописі.

Згідно з інформацією на сайті компанії, "Велта" володіє Бирзулівським та Лікарівським родовищами титанових руд, які розташовані у Новомиргородському районі Кіровоградської області.

"Велта" займає 2% світового ринку титану, компанія експортує сировину для його видобутку по всьому світу.

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