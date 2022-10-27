На Київщині підготували понад 750 пунктів обігріву

На Київщині у рамках підготовки до зимового періоду вже підготовили 754 пункти обігріву, що знаходяться в кожній із 69 громад області.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Зазначається, що пункти обігріву функціонуватимуть у період зниження температури повітря, можливого відключення електроенергії або опалення. У наявності як стаціонарні, так і мобільні пункти обігріву.

"У селах та селищах міського типу пункти обігріву розраховані на одночасне перебування до 30 осіб, у містах - до 300 осіб. Вони забезпечені приладами резервного живлення, у більшості випадків – генераторами.

Дані приміщення також додатково оснащені пічками, електричними обігрівачами, тепловими пушками тощо", - заявили в адміністрації.

Наразі триває облаштування та забезпечення пунктів усім необхідним. Там відвідувачі зможуть випити гарячих напоїв, а також перекусити, додали в ОВА.

Адреси та місцезнаходження найближчого пункту обігріву можна переглянути в органах місцевого самоврядування.

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Економічна правда