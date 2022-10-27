На Київщині підготували понад 750 пунктів обігріву
На Київщині у рамках підготовки до зимового періоду вже підготовили 754 пункти обігріву, що знаходяться в кожній із 69 громад області.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Зазначається, що пункти обігріву функціонуватимуть у період зниження температури повітря, можливого відключення електроенергії або опалення. У наявності як стаціонарні, так і мобільні пункти обігріву.
"У селах та селищах міського типу пункти обігріву розраховані на одночасне перебування до 30 осіб, у містах - до 300 осіб. Вони забезпечені приладами резервного живлення, у більшості випадків – генераторами.
Дані приміщення також додатково оснащені пічками, електричними обігрівачами, тепловими пушками тощо", - заявили в адміністрації.
Наразі триває облаштування та забезпечення пунктів усім необхідним. Там відвідувачі зможуть випити гарячих напоїв, а також перекусити, додали в ОВА.
Адреси та місцезнаходження найближчого пункту обігріву можна переглянути в органах місцевого самоврядування.
Економічна правда