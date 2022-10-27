Естонія достроково припинить покупку нафти та нафтопродуктів з Росії

Уряд Естонії схвалив постанову, яка регулює покупку, імпорт і транспортування нафти й нафтопродуктів з РФ.

Про це повідомляє агентство BNS, передає Enkorr.

Згідно з документом, припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого ЄС затяжного перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.

"З 5 грудня транзит російської нафти й нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", – заявляв раніше міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу в інтерв'ю газеті Postimees.

ЄС встановив поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який має завершитись у лютому наступного року.

Наразі через сусідство з Росією і близьке розташування портів експорт цієї продукції в Естонію триває.

"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", – заявляв Рейнсалу.

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Він повідомив, що спрямував до Єврокомісії пропозицію про введення нового пакету санкцій і невідкладне і всебічне застосування енергетичних санкцій проти російського газу й нафти.