Всі розділи
Укр / Рус

Естонія достроково припинить покупку нафти та нафтопродуктів з Росії

Четвер, 27 жовтня 2022, 15:05 - Анастасія Жарикова

Уряд Естонії схвалив постанову, яка регулює покупку, імпорт і транспортування нафти й нафтопродуктів з РФ. 

Про це повідомляє агентство BNS, передає Enkorr.

Згідно з документом, припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого ЄС затяжного перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.

"З 5 грудня транзит російської нафти й нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", – заявляв раніше міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу в інтерв'ю газеті Postimees.

ЄС встановив поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який має завершитись у лютому наступного року.

Наразі через сусідство з Росією і близьке розташування портів експорт цієї продукції в Естонію триває.

"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", – заявляв Рейнсалу.

ВІДЕО ДНЯ

Він повідомив, що спрямував до Єврокомісії пропозицію про введення нового пакету санкцій і невідкладне і всебічне застосування енергетичних санкцій проти російського газу й нафти.

Естонія Росія санкції
Матеріали за темою
Естонія в 2022 році отримала понад третину електроенергії з відновлюваних джерел 30 вересня 2022, 10:55
Естонія перерахувала НБУ 350 тис. євро, отриманих від продажу присвячених Україні монет 25 серпня 2022, 17:41
Естонія зазнала наймасштабніших кібератак з 2007 року після демонтажу радянських пам'ятників 18 серпня 2022, 11:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті