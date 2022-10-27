У Люксембурзі почали збір 10 млн євро на пожежні машини та "швидкі" для України

Асоціація українців Люксембургу LUkraine asbl розпочала міжнародну кампанію зі збору коштів для закупівлі 112 карет швидкої допомоги та пожежних машин для України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі асоціації.

Основною метою кампанії "Ukraine is calling" є заклик до європейців взяти участь у зборі 10 мільйонів євро для підтримки українських служб швидкого реагування та невідкладної допомоги.

На початку планувалося закупити 100 рятувальних машин, але кількість була змінена на 112, оскільки це європейський номер екстреної допомоги, що є дуже символічним та зрозумілим кожному, а також підходить для концепції телефонного дзвінка.

В рамках кампанії планують встановлення в центрі міста Еш-сюр-Альзет розбитої та розстріляної машини швидкої допомоги, яка була спеціально для цього доставлена з України.

Із заявами про підтримку кампанії та України виступили представник Європейської комісії в Люксембурзі доктор Анн Кальте, посли США, Чехії, Польщі, Німеччини та Франції.

Європейська правда