ПриватБанк відновлює мережу банківського обслуговування на деокупованій Херсонщині

фото: приватбанк

Державний ПриватБанк відновлює роботу мережі банківського обслуговування на деокупованій Херсонщині - 26 жовтня відновили роботу банкомату та терміналу самообслуговування у смт Нововоронцовка Бериславського району.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Так, 26 жовтня банк відновив роботу банкомату та терміналу самообслуговування у смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області за адресою: вул. Гагаріна,7.

"Зняти готівку у смт Нововоронцовка можна також через pos-термінали ПриватБанку в магазинах за адресами: вул. Дудченка,100 (магазин "Тополь"), вул. Димитрова,7 (магазин "Забава"), вул. Воронцова,72а (аптека).

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцю необхідно лише оплатити товар банківською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нововоронцовка - це перший населений пункт Херсонщини, де стало можливим відновити роботу банківського обладнання.

До кінця жовтня планують розміщення АТМ та ТСО у смт Високопілля.

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Економічна правда