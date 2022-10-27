Курс валют 27 жовтня: готівкова гривня ослабла до євро

У четвер, 27 жовтня, готівкова гривня зміцнилася проти долара як у касах банків, так і на чорному ринку, натомість проти курс євро національна валюта ослабла.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на чорному ринку становив 39,56 - 39,74 грн, а в середу, 26 жовтня, коливався на рівні 39,70 - 39,96 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня дещо ослабла. Котирування на цей же час становили 38,86 - 39,34 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 38,51 - 39,10 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,5 - 40,15 грн (курс на 26 жовтня – 39,6 - 40,35 грн);

Євро – 38,5 - 39,6 грн (курс на 26 жовтня – 38,3 - 39,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,0 - 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,3 - 40,4 грн;

Укрексімбанк – 39,65 - 40,15 грн;

Райффайзен – 39,5 - 40,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.