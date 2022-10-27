У Київраді можуть провести земельний "дерибан" під час війни

При розгляді земельних питань на сесії Київради 27 жовтня може відбутися земельний "дерибан", попередила головна редакторка сайту "Чесно" Ірина Федорів.

Джерело: колонка Федорів на УП

Пряма мова Федорів: "Так, депутати Сергій Кримчак та Юрій Зубко проштовхують забудову Київміськбудом (під прикриттям компанії-прокладки ТОВ "Расмус") національної пам’ятки "Вали та Рови Васильківського укріплення Київської фортеці" на Печерську (Фортечний тупик)".

Деталі: За її словами, депутати планують збудувати в охоронній зоні Фортеці черговий ЖК "монстричних розмірів".

При цьому Федорів нагадала, що, зокрема, депутат Кримчак отримував підозру від НАБУ у розкраданні землі столиці.

Також позитивне голосування щодо 2 гектарів землі під забудову на Броварському проспекті хоче забезпечити депутат Київради Михайло Царенко, який, як кажуть у "Чесно", просував російську вакцину від коронавірусу " Спутник V" та пов'язаний з Віктором Медведчуком.

У зв’язку з цим Рух "Чесно" оголошує ці 2 голосування "маркерними". Кожному депутату у його профіль у базі Політхаб буде додана інформація, як він/вона голосували.

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Політхаб – це найбільша база в Україні, де є інформація про майже 130 000 політиків. "Перед виборами ми нагадаємо кожному киянину, хто був на їхньому боці, а хто здав національні інтереси під час війни", - підкреслила Федорів.

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