Масові субсидії за енергетику є "надто коштовними" для країн світу – Світовий банк 

У Світовому банку попереджають, що фінансова допомога населенню внаслідок рекордних цін на енергоресурси може бути надто дорогою для урядів країн.

Про це президент Світового банку Девід Малпасс розповів в інтерв’ю BBC.

Він порівняв урядові виплати за енергетичні рахунки населення зі схемами підтримки громадян в часи пандемії COVID-19. Тоді допомога не була достатньо орієнтована на найбільш вразливі верстви населення, що призвело до стрімкого зростання боргу багатьох країн світу. На погашення цього боргу підуть десятиліття, вважає він.

"Уряди кажуть, що ми подбаємо про всіх, але це занадто дорого", – сказав Малпасс. Це підштовхує глобальний борг до рекордних рівнів, причому найбільше страждають люди з найнижчими доходами, наголосив він.

Під час пандемії уряди запозичували мільярди доларів, щоб пережити карантинні обмеження, та вдавалися до "роздачі коштів" своїм громадянам. Уряди фінансували схеми збереження робочих місць, а також кредити та гранти для бізнесу, який був змушений закритися.

Малпасс сказав, що існує загальноприйнята економічна думка про те, що повинна існувати мережа соціального забезпечення у вигляді певного захисту для людей під час кризи. Водночас субсидії мають бути тимчасовими і спрямованими на тих, хто їх найбільше потребує.

"Вони (субсидії – ЕП) пішли всім... і тепер повертаються наслідки. Люди будуть змушені роками, і навіть десятиліттями, платити за цей борг", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Світовий банк очікує, що ціни на енергоносії знизяться на 11% в наступному році після зростання на 60% цьогоріч після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Малпасс також висловив занепокоєння, що додаткові виплати населенню призведуть до ще більшої інфляції.

Нагадуємо:

Інститут міжнародних фінансів повідомляв, що світовий борг вже перевищив 305 трильйонів доларів на початку року і, як очікується, продовжить зростати.