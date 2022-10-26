Банк Канади підвищив облікову ставку до максимуму з 2008 року

Центробанк Канади підвищив базову відсоткову ставку на 50 базисних пунктів до максимуму з 2008 року – повільніше, ніж очікували економісти на тлі стійкої інфляції в країні.

Про це повідомляє Financial Times.

Банк Канади підвищив ключову процентну ставку на 0,50 процентного пункту до 3,75%, чим довів ключову ставку до найвищого рівня з 2008 року. Це вже шосте підвищення ставки в цьому році.

Більшість економістів і всі, крім одного з п'яти найбільших банків Канади, очікували більшого підвищення – одразу на 0,75 відсоткового пункту.

"У Канаді економіка продовжує працювати в умовах надлишкового попиту, а ринки праці залишаються напруженими", - йдеться в заяві Банку Канади. "Попит на товари і послуги як і раніше випереджає здатність економіки забезпечити їх пропозицію, що чинить тиск на інфляцію".

Натомість центробанк зафіксував ефект від підвищення ставок: ціни на нерухомість знижуються, а витрати домогосподарств пом'якшуються. Попри це, інфляція залишається стійкою – у вересні споживчі ціни зросли на 6,9% в річному вимірі проти 8,1% в червні, але уповільнення переважно зумовлене зниженням цін на бензин.

"Показники базової інфляції, за якими слідкує банк, поки що не демонструють суттєвих ознак послаблення фундаментального цінового тиску", - йдеться в повідомленні. "Короткострокові інфляційні очікування залишаються високими, що збільшує ризик того, що підвищена інфляція утримуватиметься".