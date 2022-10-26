У Кремлі хочуть передати російським компаніям активи в анексованих областях України

reuters

У Кремлі у середу заявили, що активи в чотирьох областях України, які Росія анексувала минулого місяця, у майбутньому можуть бути передані російським компаніям.

Про це пише Reuters.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що "очевидно, що кинуті активи не можна залишати без діла, і цим питанням займеться уряд".

Україна, її західні союзники та переважна більшість країн на Генеральній Асамблеї ООН засудили і вважають незаконною оголошену Росією анексію українських територій, нагадує Reuters.

Нагадаємо:

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

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Економічна правда