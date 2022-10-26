Індонезія пропонує заможним туристам 10-річну візу для проживання на Балі: які умови

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Індонезія почне видавати 10-річні візи іноземцям, які мають $130 000 на банківських рахунках і бажають оселитися на Балі.

Про це пише Bloomberg.

Відповідні регулюючі документи були опубліковані 25 жовтня, вони набудуть чинності через 60 днів після публікації напередодні католицького Різдва.

"Індонезія доповнює список країн від Коста-Ріки до Мексики, які пропонують довгострокове перебування для залучення професіоналів, багатих пенсіонерів та інших заможних людей.

Прагнучи зміцнити свою економіку - найбільшу економіку Півддено-Східної Азії - Індонезія зосередилась на своїй козирній карті: Балі", - пише агентство.

Країна пропонує візи "другої домівки" на 5 і 10 років тим, хто має щонайменше 2 мільярди рупій ($130 000) на своїх банківських рахунках.

"Це нефіскальний стимул для певних іноземців зробити позитивний внесок в індонезійську економіку", - сказав виконуючий обов'язки генерального директора з питань імміграції Відодо Екатьяхяна під час церемонії запуску програми на Балі.

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Час запуску програми збігається з різким відновленням приїзду туристів до Індонезії, оскільки такі авіакомпанії, як Garuda Indonesia, відновлюють міжнародні рейси. Очікується, що майбутній саміт G-20 на Балі в листопаді приверне міжнародну увагу до острова, а також залучить десятки тисяч делегатів.

Агентство зазначає, що іноземці, які отримали "візу другого дому", можуть залишатися в Індонезії на 5-10 років для роботи, інвестицій та інших видів діяльності, які роблять внесок в економіку країни. Заяву на її отримання можна подати через офіційний сайт імміграційного управління, додавши до нього копію паспорта з терміном дії не менше 36 місяців, підтвердження наявності банківського рахунку із сумою, еквівалентною 2 млрд рупій, фотографії та особисті дані.

При цьому, оформлення візи коштуватиме іноземцям 3 млн рупій ($195).

Індонезія висунула плани щодо видачі візи для "цифрових кочівників" у 2021 році з метою залучити на Балі професіоналів, які працюють віддалено.

Економічна правда