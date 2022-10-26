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Україна витратила на медичні закупівлі 220 мільйонів благодійної допомоги: що купували

Середа, 26 жовтня 2022, 14:41 - Анастасія Жарикова

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" витратило на товари медичного призначення 220 мільйонів гривень за рахунок отриманих Україною у якості гуманітарної допомоги в рамках проєкту United24. 

Про це повідомляє StateWatch з посиланням на інформацію "Медзакупівеь" щодо витрат станом на вересень.

Зазначається, що всього з моменту повномасштабної збройної агресії Росії підприємство "Медзакупівлі" уклало контрактів на закупівлю товарів медичного призначення за рахунок коштів United24 на суму 435,2 млн грн. 

Мова йде про рахунок МОЗ, відкритий у НБУ для надходження коштів у національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійної пожертви, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків, для задоволення потреб охорони здоров’я.

Ці кошти будуть використані на закупівлю медобладнання та допоміжних засобів до них, а також спеціалізований санітарний транспорт та мобільні госпіталі. 

Станом на 13 вересня 2022 року вже було здійснено закупівлі на суму 220 млн грн, серед яких: 

  • 10 рентгенівських установок С-аркою на суму 26,8 млн грн;
  • 35 апаратів штучної вентиляції легень транспортних на суму 25,6 млн грн; 
  • 5 апаратів штучної вентиляції легень для дітей та новонароджених на суму 5,5 млн грн. 

Крім цього, низка укладених контрактів перебувають в стані виконання. Зокрема, було законтрактовано 78 одиниць спеціалізованого транспорту на загальну суму 193 млн грн. Із них держпідприємство наразі сплатило близько 57 млн грн – 29% від загальної суми договорів.

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