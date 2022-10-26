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В Укрзалізниці хочуть створити компанію, яка окремо надаватиме послуги маневреної тяги

Середа, 26 жовтня 2022, 14:21 - Анастасія Жарикова

В АТ "Укрзалізниця" розглядають можливість створення компанії, яка буде надавати суто послуги маневрової тяги на всій території України. 

Про це розповів заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов в інтерв’ю ЦТС.

Утворити новий оператор можуть на базі Міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту.

Також Ткачов зазначив, що вивчається створення окремого термінального і припортового операторів у структурі вантажної вертикалі АТ УЗ.

"Розробляються заходи щодо виділення окремих операторів за видами діяльності. Так, в планах створення окремого контейнерного перевізника на базі філіалу "Ліски", створення термінального оператора на базі МЧ і наявних перевантажувальних комплексів та складів на станціях, створення окремого припортового оператора (на базі ДН-5 Одеської залізниці), що буде опікуватися роботою припортових залізничних станцій. 

У ЦТС нагадали, що 100% акцій МППЗТ  належить державі в особі Міністерства інфраструктури. Основним видом діяльності підприємства є перевезення вантажів залізничним транспортом між станціями примикання та вантажовласниками, маневрова робота на під'їзних коліях та вантажних фронтах, операції з навантаження та вивантаження з вагонів, утримання та ремонт під'їзних колій та рухомого складу.

Укрзалізниця залізниця транспорт Мінінфраструктури
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Економічна правда
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